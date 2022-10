Chanel PE 2023 | un viaggio andata e ritorno nel tempo

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Life&People.it Pur non sfilando in modo diretto, è stata Kristen Stewart a rubare la scena nell’ultima giornata della Parigi Fashion Week, prestando il suo volto alla maisonper la collezione Primavera-Estatein uno show che è sembrato disegnato apposta per la sua figura iconica e dedicato alla celebrazione della libertà del corpo femminile. Kristen Stewart ipnotizza dallo schermo Il fashion show nello specifico è stato preceduto da un suggestivo video di presentazione con protagonista la già citata Stewart (una delle icone recenti più importanti della maison) diretto dal duo Inez & Vinood. L’attrice è ritratta in sei scene diverse con sei differenti silhouette: la statunitense compare nello specifico alla finestra dell’appartamento di Coco con un abito di pizzo bianco e paillettes, poi nel Passage D’Enfer e ...

L'Officiel Italia

... a Milano con Fendi e a Parigi con. Non riuscirà a veder sfilare le sue ultime collezioni : '... A cinque anni dalla sua scomparsa, ilsarà l'anno dei tributi a Karl Lagerfeld. Il Costume ......o la tracolla in tweed con chiusura gioiello di. Trend accessori fucsia inverno 2022 guarda le foto Leggi anche › It shoe: le scarpe più desiderabili dell'Autunno Inverno 2022/&... Chanel Primavera Estate 2023 "È la sola presenza che accetto, detesto la vita coniugale, non potrei mai lavorare, soprattutto leggere, se non fossi completamente solo" ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...