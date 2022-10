Carta del reddito usata come bancomat nel Casertano | la truffa in market e tabacchi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Supercoinvolti in una maxi-deldi cittadinanza. A denunciarlo è l’inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete, in un servizio realizzato questa mattina in provincia di Caserta, precisamente a Maddaloni. Luca Abete nel: scopertadeline tabaccherie Il giornalista è arrivato in città per verificare la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... poiché circa in tre pacchetti su dieci vi saranno presenti una raracon cornice retrò, tra ... Devono essere oggetti da collezione che commemorano i 30 annicelebre gioco di carte ...Il corso è finanziabile con ladocente. Per iscriversi al corso è necessario procedere online dal sito apps.unicatt.it/formazione_permanente/piacenza.asp a partire dal 17 ottobre e non ...MILANO (ITALPRESS) - Nell'infinita partita contro il tumore dell'endometrio - 10 mila nuove diagnosi all'anno in Italia - la ricerca ha giocato una carta decisiva, quella dell'immunoterapia.Presentata la nuova stagione di prosa del "Differenti": ecco gli otto appuntamenti in programma Grandi storie e protagonisti della scena per emozionarsi e riflettere sul presente. Al via da venerdì 18 ...