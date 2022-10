Angelina Jolie: «Brad Pitt violento con me e i bambini. In aereo ci picchiò e versò la birra addosso» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Era una delle coppie più belle di Hollywood. Ma dietro quella famiglia apparentemente perfetta, nella vita di Angelina Jolie e Brad Pitt, si nascondevano liti e maltrattamenti. Almeno questo è quello che racconta la bellissima attrice americana che in un nuovo documento depositato in tribunale dagli avvocati della star di Hollywood racconta l’aggressione subita dal suo ex marito con cui ha sei figli. Le accuse choc di Angelina a Brad Pitt Angelina Jolie ha affermato che Brad Pitt era «emotivamente e fisicamente violento» nei confronti di lei e dei loro figli, il che ha portato alla sua richiesta di divorzio. In nuovi documenti legali, gli avvocati che rappresentano l’attrice hanno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Era una delle coppie più belle di Hollywood. Ma dietro quella famiglia apparentemente perfetta, nella vita di, si nascondevano liti e maltrattamenti. Almeno questo è quello che racconta la bellissima attrice americana che in un nuovo documento depositato in tribunale dagli avvocati della star di Hollywood racconta l’aggressione subita dal suo ex marito con cui ha sei figli. Le accuse choc diha affermato cheera «emotivamente e fisicamente» nei confronti di lei e dei loro figli, il che ha portato alla sua richiesta di divorzio. In nuovi documenti legali, gli avvocati che rappresentano l’attrice hanno ...

