Al via l'esecutivo nazionale di FdI con Meloni (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È cominciata la riunione dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, nella sede del partito in via della Scrofa a Roma. Oltre alla presidente Giorgia Meloni arrivata in macchina, sono entrati a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È cominciata la riunione dell'di Fratelli d'Italia, nella sede del partito in via della Scrofa a Roma. Oltre alla presidente Giorgiaarrivata in macchina, sono entrati a ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Giorgia Meloni è arrivata nella sede di Fratelli d'Italia per la riunione dell'esecutivo #ANSA… - ninoBertolino : RT @ilfoglio_it: “Che faccio? Leggo i messaggi”. Anche quelli di Matteo Salvini? ”Sì”, dice Meloni, mentre in via della Scrofa, dove si tie… - direpuntoit : Prima riunione per Giorgia #Meloni e i vertici di @FratellidItalia dopo il successo elettorale. - ilfoglio_it : “Che faccio? Leggo i messaggi”. Anche quelli di Matteo Salvini? ”Sì”, dice Meloni, mentre in via della Scrofa, dove… - BiagioRR : RT @Donzelli: Il 27 marzo del 2014 a #Prato organizzammo la prima riunione dell’esecutivo nazionale di #fratelliditalia. Oggi, dopo oltre 8… -