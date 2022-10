Uefa, minuto di silenzio su tutti i campi in ricordo delle vittime in Indonesia (Di martedì 4 ottobre 2022) Sarà osservato un minuto di silenzio a partire da stasera sui campi di Champions League in memoria delle vittime dei tragici eventi avvenuti allo stadio Kanjuruhan, in Indonesia. E cosà sarà per tutti gli appuntamenti europei della settimana, dall’Europa alla Conference League, passando per gli spareggi di accesso alla Coppa del Mondo femminile. Lo ha annunciato la Uefa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Sarà osservato undia partire da stasera suidi Champions League in memoriadei tragici eventi avvenuti allo stadio Kanjuruhan, in. E cosà sarà pergli appuntamenti europei della settimana, dall’Europa alla Conference League, passando per gli spareggi di accesso alla Coppa del Mondo femminile. Lo ha annunciato la. SportFace.

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Uefa, minuto di silenzio su tutti i campi in ricordo delle vittime in #Indonesia - sportface2016 : #Uefa, minuto di silenzio su tutti i campi in ricordo delle vittime in #Indonesia - ilRomanistaweb : ?? #Uefa, un minuto di silenzio per le vittime in Indonesia Nelle gare di oggi e dei prossimi giorni verrà osservato… - infoitsport : Uefa, un minuto di silenzio su tutti i campi in ricordo delle vittime in Indonesia - willycuba65 : RT @LAROMA24: Uefa: minuto di raccoglimento su tutti i campi in ricordo delle vittime della tragedia in Indonesia #AsRoma -