Ucraina | Zelensky a Meloni | grazie per sostegno e decreto armi

GiovaQuez : Putin starebbe preparando le sue forze armate a compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina. La invade, ne an… - petergomezblog : Zelensky firma il decreto che vieta di negoziare con Putin. Times: “Mosca prepara un test nucleare al confine con l… - SkyTG24 : Secondo il Cremlino, l'esercito di #Zelensky 'con le sue soverchianti unità blindate' è riuscito a 'penetrare le li… - puresoulfree : #Zelensky vieta per decreto la possibilita' di condurre negoziati tra #Ucraina e #Russia. La risposta filosofica de… - 8foctdr67 : RT @LBasemi: La Svizzera si oppone al piano dell'Ucraina di sequestrare i beni russi congelati La Svizzera si è opposta alla proposta di Z… -

Colloquio telefonico tra il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente dell'Volodymyr. Lo fa sapere una nota di FdI, in cui si spiega "che nel corso della conversazione,si è congratulato con Meloni per la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni ...Nel 223° giorno di guerra in, Putin si prepara al test nucleare . Giorgia Meloni ha parlato al telefono con il presidente Volodymir. Nel colloquio la leader di Fdratelli d'Italia ha espresso il suo sostegno alla ...Oggi arriva anche la telefonata tra il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. I dettagli della telefonata sono stati resi noti da una nota di Fdi.Il presidente ucraino si è congratulato con la leader di Fratelli d’Italia per la vittoria alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo go ...