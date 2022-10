Tutto fatto per Rugani? La proposta che non può rifiutare (Di martedì 4 ottobre 2022) Daniele Rugani non è stato in grado di elevare sempre di più i suoi standard alla Juve, per questo motivo ormai è a un passo dalla cessione. Ci sono alcuni giocatori che non sono stati assolutamente in grado di poter essere all’altezza delle grande nome della Juventus, con Daniele Rugani che purtroppo ormai sembra essere sempre più prossimo a lasciare Torino. LaPresseMolte squadre al giorno d’oggi stanno cercando di rinforzarsi sempre di più, sopratTutto perché il campionato sarà estremamente lungo, con il finale dopo giugno che preoccupa e non poco. Sono infatti moltissime le società che sono convinte che il vero campionato inizierà al termine del mondiale a gennaio, anche se è assolutamente fondamentale riuscire a rimanere a contatto con le prime posizioni in classifica. La Juventus ha mantenuto al suo interno Daniele ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 ottobre 2022) Danielenon è stato in grado di elevare sempre di più i suoi standard alla Juve, per questo motivo ormai è a un passo dalla cessione. Ci sono alcuni giocatori che non sono stati assolutamente in grado di poter essere all’altezza delle grande nome della Juventus, con Danieleche purtroppo ormai sembra essere sempre più prossimo a lasciare Torino. LaPresseMolte squadre al giorno d’oggi stanno cercando di rinforzarsi sempre di più, sopratperché il campionato sarà estremamente lungo, con il finale dopo giugno che preoccupa e non poco. Sono infatti moltissime le società che sono convinte che il vero campionato inizierà al termine del mondiale a gennaio, anche se è assolutamente fondamentale riuscire a rimanere a contatto con le prime posizioni in classifica. La Juventus ha mantenuto al suo interno Daniele ...

thetrueshade : Stasera prenderò la sciarpa e verrò allo stadium a sostenerti come ho sempre fatto, perché per me sei il meglio e s… - forumJuventus : GRAZIE DI TUTTO #PIPITA! Ci hai fatto godere! ???? #Higuain - CarloCalenda : Caro ?@Antonio_Tajani? abbiamo superato ?@forza_italia? in tutto il centro nord. Avete preso lo 0,3 più di noi. Per… - SalvaCostanzo : Testuale, da @repubblica: 'Il presidente ucraino Zelensky firma un decreto che impedisce di trattare con l'attuale… - sognoesquivel : RT @Federica2021: Non avete fatto vedere tutto!! Non avete fatto vedere quando Charlie gli grida in faccia 'non me ne frega un cazzo che st… -