Roma, un giovane è stato derubato e violentato a San Lorenzo: indagini in corso (Di martedì 4 ottobre 2022) Un giovane di 22 anni è stato derubato del cellulare e dell'orologio, prima di essere sessualmente violentato. Questa è la denuncia di uno studente, rinvenuto in stato di shock e con il volto ... Leggi su globalist (Di martedì 4 ottobre 2022) Undi 22 anni èdel cellulare e dell'orologio, prima di essere sessualmente. Questa è la denuncia di uno studente, rinvenuto indi shock e con il volto ...

