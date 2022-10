Mediaset: “Milik, 290 gol in 6 partite!” La gaffe fa il giro del web – FOTO (Di martedì 4 ottobre 2022) Mediaset sbaglia la grafica ed assegna a Milik 290 gol in 6 partite con la maglia della Juventus, la FOTO diventa virale sui social. Arkadiuz Milik, rischia di saltare l’impegno contro il Maccabi Haifa. Affaticamento muscolare infatti per l’attaccante polacco che, per non rischiare, ha svolto nell’allenamento della mattina lavoro in palestra. Sempre per non aggravare l’entità dell’infortunio, Allegri, che ritrova Di Maria, potrebbe decidere di far riposare Milik nella sfida di Champions contro il Maccabi Haifa. Mediaset, sbaglia la grafica: Milik ha segnato 290 gol Sport Mediaset per sottolineare l’impatto di Milik con la Juventus mostra una grafica comparativa che immediatamente ha scatenato lo sfottò sui social. La ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022)sbaglia la grafica ed assegna a290 gol in 6 partite con la maglia della Juventus, ladiventa virale sui social. Arkadiuz, rischia di saltare l’impegno contro il Maccabi Haifa. Affaticamento muscolare infatti per l’attaccante polacco che, per non rischiare, ha svolto nell’allenamento della mattina lavoro in palestra. Sempre per non aggravare l’entità dell’infortunio, Allegri, che ritrova Di Maria, potrebbe decidere di far riposarenella sfida di Champions contro il Maccabi Haifa., sbaglia la grafica:ha segnato 290 gol Sportper sottolineare l’impatto dicon la Juventus mostra una grafica comparativa che immediatamente ha scatenato lo sfottò sui social. La ...

infoitsport : Mediaset: “Milik, 290 gol in 6 partite!” La gaffe fa il giro del web – FOTO - ZonaBianconeri : RT @napolipiucom: Mediaset: “Milik, 290 gol in 6 partite!' La gaffe fa il giro del web – FOTO #Juve #Mediaset #Milik #ForzaNapoliSempre h… - napolipiucom : Mediaset: “Milik, 290 gol in 6 partite!' La gaffe fa il giro del web – FOTO #Juve #Mediaset #Milik… - carminevolpe3 : Che impatto! #Milik #Juventus #Mediaset - ZonaBianconeri : RT @luca_broggi: #Milik si dimostra sempre più fondamentale per questa #Juve Queste le sue statistiche secondo #Mediaset -