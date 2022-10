Listeria: un morto ad Alessandria, attese conferme analisi (Di martedì 4 ottobre 2022) Un anziano di 83 anni è morto a fine settembre con sospetta causa la meningite da Listeria. Dopo la segnalazione dall'azienda ospedaliera di Alessandria, dove l'anziano è arrivato trasferito dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Un anziano di 83 anni èa fine settembre con sospetta causa la meningite da. Dopo la segnalazione dall'azienda ospedaliera di, dove l'anziano è arrivato trasferito dal ...

