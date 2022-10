Inter Barcellona, Inzaghi cambia: le probabili scelte di formazione (Di martedì 4 ottobre 2022) Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista di Inter Barcellona, match di Champions in programma stasera Stando a quanto riportato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi punterà in attacco sul tandem argentino composto da Joaquin Correa e Lautaro Martinez, ormai ristabilitosi dopo i problemi accusati nell’ultima gara. In difesa invece torna Stefan de Vrij, sulle corsie spazio a Federico Dimarco e Matteo Darmian. In mezzo, Henrikh Mkhitaryan rileverà Kristjan Asllani rispetto a sabato scorso. Onana difenderà invece i pali della porta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Ledi Simonein vista di, match di Champions in programma stasera Stando a quanto riportato da Sky Sport, il tecnico dell’Simonepunterà in attacco sul tandem argentino composto da Joaquin Correa e Lautaro Martinez, ormai ristabilitosi dopo i problemi accusati nell’ultima gara. In difesa invece torna Stefan de Vrij, sulle corsie spazio a Federico Dimarco e Matteo Darmian. In mezzo, Henrikh Mkhitaryan rileverà Kristjan Asllani rispetto a sabato scorso. Onana difenderà invece i pali della porta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

