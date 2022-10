“Incontro in corso”: l’ex Inter pronto per la panchina, c’è la rivelazione (Di martedì 4 ottobre 2022) Partita importante in casa Inter e per il futuro di Simone Inzaghi. Tanti avvicendamenti in queste settimane nel corso della Serie A. Simone Inzaghi si gioca questa sera una fetta importante del proprio futuro all’Inter. Il tecnico nerazzurro è reduce da un periodo nero, la squadra ha già totalizzato cinque sconfitte in stagione e questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 ottobre 2022) Partita importante in casae per il futuro di Simone Inzaghi. Tanti avvicendamenti in queste settimane neldella Serie A. Simone Inzaghi si gioca questa sera una fetta importante del proprio futuro all’. Il tecnico nerazzurro è reduce da un periodo nero, la squadra ha già totalizzato cinque sconfitte in stagione e questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Sampdoria, incontro in corso per #Stankovic: accordo in dirittura - RBerneyes : RT @DiMarzio: #Sampdoria, incontro in corso per #Stankovic: accordo in dirittura - CalcioNews24 : #Sampdoria e #Stankovic sempre più vicini ?? - TuttoMercatoWeb : Dejan Stankovic sempre più vicino all'accordo con la Sampdoria: incontro in corso - Nickrom03220796 : RT @DiMarzio: #Sampdoria, incontro in corso per #Stankovic: accordo in dirittura -