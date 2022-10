“Gemma non sta bene…”, colpo di scena a Uomini e Donne (Di martedì 4 ottobre 2022) È da pochi giorni che si è ufficialmente aperto il sipario sulla nuova stagione di Uomini e Donne, famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E fin dalle primissime puntate Gemma Galgani si riconferma come protagonista indiscussa della trasmissione. La dama del Trono Over è ripartita col botto riaccendendo immediatamente i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 ottobre 2022) È da pochi giorni che si è ufficialmente aperto il sipario sulla nuova stagione di, famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E fin dalle primissime puntateGalgani si riconferma come protagonista indiscussa della trasmissione. La dama del Trono Over è ripartita col botto riaccendendo immediatamente i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

figliadellarai : RT @iamstefaania: Gabriella ha sempre mantenuto un rapporto freddo con Ludovica perché non ha dimenticato il male che ha fatto a Nicoletta… - Lucy21062 : Considerazioni della puntata #ilparadisodellesignore . Assurdo che Stefania si scusi con Gemma solo perché i… - nonspegnermi : RT @iamstefaania: Gabriella ha sempre mantenuto un rapporto freddo con Ludovica perché non ha dimenticato il male che ha fatto a Nicoletta… - nottibianche_ : @Crez98 Non ci avrei dato un euro ma assolutamente sì, voglio vedere Gemma che fa il matchmaker tra loro visto che… - comunqueeandare : RT @iamstefaania: Gabriella ha sempre mantenuto un rapporto freddo con Ludovica perché non ha dimenticato il male che ha fatto a Nicoletta… -