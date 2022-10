Coppa Italia serie C (quarto gruppo) prima giornata turno unico ad eliminazione diretta. Passa il turno il Crotone dopo i calci di rigore (Di martedì 4 ottobre 2022) Crotone 2 (5) Messina 2 (3) Marcatori: 30° Berto, 54° Rojas, 71° Pannitteri, 76° Kanote. Rigori realizzati da Gomez, Giron, Pannitteri. Per il Messina Fiorani. Dini ha parato due tiri dagli undici metri. Crotone (4-3-3): Dini, Mogos, Papini, Yakubiv (Giron), Crialesi, Giannotti, Carraro (Vitale), Rojas (Awua), Pannitteri, Bernardotto (Gomez), Panico (Cantisani). All. Lerda Messina (4-3-3): Lewandowski, Berto, Fofana, Iannone (Fiorani), Zuppel (Grillo), Konate, Ferrini (Trasciani), Angileri, Versienti (Fazzi), Napolitano, Mallamo (Balde). All. Auteri Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli Assistenti. Antonio Caputo – Pierpaolo Vitale quarto giudice: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore Ammoniti: Ferrini, Yakubiv, Dini, Giannotti Angoli: 3 a 2 per il Messina Recupero: 3 e 5 minuti tempo regolare- 1 e 1 tempi ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 ottobre 2022)2 (5) Messina 2 (3) Marcatori: 30° Berto, 54° Rojas, 71° Pannitteri, 76° Kanote. Rigori realizzati da Gomez, Giron, Pannitteri. Per il Messina Fiorani. Dini ha parato due tiri dagli undici metri.(4-3-3): Dini, Mogos, Papini, Yakubiv (Giron), Crialesi, Giannotti, Carraro (Vitale), Rojas (Awua), Pannitteri, Bernardotto (Gomez), Panico (Cantisani). All. Lerda Messina (4-3-3): Lewandowski, Berto, Fofana, Iannone (Fiorani), Zuppel (Grillo), Konate, Ferrini (Trasciani), Angileri, Versienti (Fazzi), Napolitano, Mallamo (Balde). All. Auteri Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli Assistenti. Antonio Caputo – Pierpaolo Vitalegiudice: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore Ammoniti: Ferrini, Yakubiv, Dini, Giannotti Angoli: 3 a 2 per il Messina Recupero: 3 e 5 minuti tempo regolare- 1 e 1 tempi ...

