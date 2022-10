Auto contro escavatore | operaio ferito

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 4 ottobre 2022) Si trova in rianimazione all’ospedale Parini di Aosta l’cinquantenne della provincia di Torino che questa mattina verso le 6.20 è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Circonvallazione a Verrès.In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent-Chatillon, l’su cui si trovava il cinquantenne era in fase di manovra su una bisarca quando è stata urtata da un’, il cui conducente è rimasto illeso. Nella caduta sul manto stradale, l’ha invece riportato un taglio alla testa con un trauma cranico. Non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Nuova Società.