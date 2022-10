7-Day Color Diet: la dieta arcobaleno di Christina Aguilera (Di martedì 4 ottobre 2022) Photo by Emma McIntyre/Getty Images for ABA Prendi i Colori dell’arcobaleno e portali in tavola uno dopo l’altro: ecco servita la Dieta dei Colori o 7-Day Color Diet, resa celebre nel mondo dalla pop star Christina Aguilera. Quando ha dovuto perdere parecchi chili dopo le gravidanze, la cantante si è affidata al metodo ideato nel 2003 da Jessica e Mindy Weisel. Che si basa su regole semplicissime, e per questo è stato un successo fin da subito. La regola principale è mangiare ogni giorno alimenti di un solo Colore, senza limite di quantità, in base a uno schema preciso. Ovvero: lunedì bianco, martedì rosso, mercoledì verde, giovedì arancione, venerdì viola, sabato giallo e domenica arcobaleno. Vediamo perché. Le ... Leggi su amica (Di martedì 4 ottobre 2022) Photo by Emma McIntyre/Getty Images for ABA Prendi ii dell’e portali in tavola uno dopo l’altro: ecco servita laa deii o 7-Day, resa celebre nel mondo dalla pop star. Quando ha dovuto perdere parecchi chili dopo le gravidanze, la cantante si è affidata al metodo ideato nel 2003 da Jessica e Mindy Weisel. Che si basa su regole semplicissime, e per questo è stato un successo fin da subito. La regola principale è mangiare ogni giorno alimenti di un soloe, senza limite di quantità, in base a uno schema preciso. Ovvero: lunedì bianco, martedì rosso, mercoledì verde, giovedì arancione, venerdì viola, sabato giallo e domenica. Vediamo perché. Le ...

takaifly : 5 tags, 5 faves food: lasagne drink: coca cola color: azzurro season: estate show(s): stranger things, the umbrel… - FreakX19 : @marko988_ @Ruffino_Lorenzo Oh, com'era la storia del rimbalzo che finiva a breve? ?? - FreakX19 : @ettoreb74 @Ruffino_Lorenzo Mitico, hai scritto quattro stronzate su roba elementare come un modello MA(14) e comun… - rawrdarr : Anong favorite color mo? Si Josh Cullen, este purple po. A'TIN RADIO DAY @SB19Official #SB19??? #SB19onWishBus… - felipejr1173 : RT @GeScrea: -