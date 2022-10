Via libera alla Multiutility Risparmi su acqua e gas - Cronaca - lanazione.it

Agenzia_Ansa : Caro bollette, a Rimini via libera a camini e stufe - #ANSA - DantiNicola : È ufficiale: l'Italia con #Draghi ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #PNRR e l'@EU_Commission ha dato v… - ItaliaDomaniGov : ??#PNRR, all'Italia la seconda rata da 21 mld di euro. ?Via libera dall'@EU_Commission: positiva la valutazione del… - Fort71488686 : L'aria che tira. La Meloni ha già detto che condanna l'iniziativa tedesca di andare da soli e che bisogna seguire l… - VIii1431 : @Multiva69637708 @DavideM964 @CottarelliCPI Inoltre vorrei aggiungere che se l'occidente restasse a guardare senza… -

Informatore Agrario

Avanti con il progetto di incorporazione in Alia delle società di servizi . Ok della giunta, poi toccherà al consiglio comunale. Ma il cammino è ...con il cuore spezzato vadoda una città che mi ha accolto con affetto, che mi ha visto crescere ... Dice uno degli organizzatori: "Un piccolo gesto per dire grazie a un uomo che ha reso più... Via libera al decreto per gli aiuti al riso Il Sindaco Passiatore: "Affermato per la prima volta il principio della responsabilità solidale di una filiera" ...Danny Boyle si prepara a portare in scena uno spettacolo di danza ispirato a Matrix, l'iconica saga con protagonista Keanu Reeves.