Velletri omaggia i 100 anni della nascita di Ugo Tognazzi

(Di domenica 2 ottobre 2022) Nella corniceFesta dell’Uva e dei Vini,ha voluto rendere omaggio al suo ‘concittadino’ per più di trent’: Ugo. In questo primo fine settimana di ottobre si sono celebrati i 100dalladel grande artistae del suo amico e collega Vittorio Gassmann. Il centenario tra film, ricette e visite guidate Lo speciale weekend si è aperto sabato 1 ottobre presso la Casa delle Culture eMusica alla presenza del figlio Gianmarco. Tra il pubblico non è potuto mancare lo chef più rinomato die di tutti i Castelli Romani: Benito Morelli accompagnato dalla figlia Sabrina. A seguire, l’iniziativa ” Un Cuoco prestato al Cinema“, realizzata con l’intervento ...

