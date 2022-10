KattInForma : Vangelo di oggi 2 Ottobre 2022: Lc 17,5-10 | Video commento - ChiamatemiI : @Kagakazov Vangelo di oggi, tentativo di esegesi stile patristico allegorico… - Artventuno : RT @BeppeGiulietti: “Aveva nel cuore #vangelo #Costituzione” oggi @CentroBalducci @PZugliano ricordando #donpierluigidipiazza @Artventuno @… - GabGiorgione : RT @Dar_Quar: Ci siamo, si parte 'Pani e pesci - L'economia del Vangelo' Con @eug_scot e @bruniluis Oggi ? 15.15 su @TV2000it ??canale 28 ??1… - carlomuscatello : RT @BeppeGiulietti: “Aveva nel cuore #vangelo #Costituzione” oggi @CentroBalducci @PZugliano ricordando #donpierluigidipiazza @Artventuno @… -

Servizio Informazione Religiosa

Se ascoltastela sua voce! 'Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel ... né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il. ...Ammesso e non concesso che ci sia mai stata una "guerra giusta", la guerra di, ovunque e da ... Da un punto di vista cristiano è un'atroce bestemmia, che tradisce e nega radicalmente ildi ... A Sua Immagine: nella puntata di oggi l'incontro con Adolfo Affatato, l'ultimo figlio spirituale di Padre Pio. Dedicata a Vangelo e missione quella di domani "La contabilità era un disastro" dice Alessandro Cassinis Righini al processo vaticano. Il Pontefice non era a conoscenza, assicura, neanche ...Riunita la Commissione all’inizio del secondo anno. Il 14 ottobre l’incontro con i referenti dei Vicariati TORTONA - Dopo la pausa estiva, mercoledì 21 settembre, nel salone della Curia, si è svolta l ...