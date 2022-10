Un Passo dal Cielo 7, bomba a orologeria: l’anticipazione svela tutto (Di domenica 2 ottobre 2022) In queste ore è passato un’anticipazione a dir poco sorpendente su Un Passo dal Cielo 7: scopriamo quindi che cosa succederà. Sono tantissimi i telespettatori che attendono con ansia Un Passo dal Cielo 7. Proprio in queste ore è arrivata un’anticipazione a dir poco succulenta: andiamo quindi a vedere il colpo di scena che colpirà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) In queste ore è passato un’anticipazione a dir poco sorpendente su Undal7: scopriamo quindi che cosa succederà. Sono tantissimi i telespettatori che attendono con ansia Undal7. Proprio in queste ore è arrivata un’anticipazione a dir poco succulenta: andiamo quindi a vedere il colpo di scena che colpirà L'articolo proviene da Inews24.it.

riotta : Chi vorreste come segretario eletto dal congresso @pdnetwork dopo il passo indietro del segretario Letta? - Bullit81 : RT @jerryscottismo: Austini oggi “Mi è arrivata una dritta fondata alle 10 di ieri e ci sono grossi dubbi su Dybala dal primo” Dybala tito… - gponedotcom : Garcia è stato buttato a terra da Fernandez, Guevara ha chiuso 5° ed è un passo dal titolo. Belle prestazioni per N… - laprincipessab : Fiore di poesia Ascolta il passo breve delle cose Assai più breve delle tue finestre Quel respiro che esce dal tuo… - Boboj29 : DISASTRO INTER Disastro annunciato ,disastro in campo e disastro finanziario e quando le cose vanno di pari passo… -