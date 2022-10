Un codice della strada per le criptovalute (Di domenica 2 ottobre 2022) Di criptovalute tutti parlano ma se ne sa ben poco, nonostante siano a un punto di svolta. La Banca centrale europea (Bce), sulla base di un’analisi del 2022 condotta in sei grandi Paesi dell’area dell’euro, stima che ben il 10% delle famiglie in tali Paesi possieda criptovalute. Le piccole partecipazioni sono prevalenti e il modello di proprietà per quintile di reddito è a forma di U, con famiglie ad alto e basso reddito che mostrano entrambe più interesse per le criptovalute rispetto alle classi medie. Un recente sondaggio di Pew Research mette la quota di cittadini statunitensi sopra i 18 anni che hanno investito, scambiato o usato criptovalute al 16%, con un picco del 23% tra gli individui di origine asiatica. Negli Stati Uniti e nell’Ue allo stesso modo, i giovani maschi sono la fascia demografica più propensa a ... Leggi su formiche (Di domenica 2 ottobre 2022) Ditutti parlano ma se ne sa ben poco, nonostante siano a un punto di svolta. La Banca centrale europea (Bce), sulla base di un’analisi del 2022 condotta in sei grandi Paesi dell’area dell’euro, stima che ben il 10% delle famiglie in tali Paesi possieda. Le piccole partecipazioni sono prevalenti e il modello di proprietà per quintile di reddito è a forma di U, con famiglie ad alto e basso reddito che mostrano entrambe più interesse per lerispetto alle classi medie. Un recente sondaggio di Pew Research mette la quota di cittadini statunitensi sopra i 18 anni che hanno investito, scambiato o usatoal 16%, con un picco del 23% tra gli individui di origine asiatica. Negli Stati Uniti e nell’Ue allo stesso modo, i giovani maschi sono la fascia demografica più propensa a ...

TgLa7 : ++ #Cuba: referendum dice Sì a matrimoni e adozioni gay ++ Quasi il 67% approva riforma del Codice della Famiglia - SimoneAlliva : Con quasi il 67% dei voti favorevoli, Cuba ha detto 'Si'' alla riforma del Codice della Famiglia sottoposta ieri a… - GiovaQuez : Putin ha approvato emendamenti al codice penale della Federazione Russa. Verranno puniti molto più severamente i di… - sole24ore : RT @PaoloBricco: Italia alla ricerca di un nuovo codice sorgente tecno-industriale (e culturale-politico) per non finire ai margini della S… - PaoloVerri : RT @PaoloBricco: Italia alla ricerca di un nuovo codice sorgente tecno-industriale (e culturale-politico) per non finire ai margini della S… -