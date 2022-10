“Sparito nel nulla”: il fidanzato di Gegia scompare, scopre tutto domani in diretta (Di domenica 2 ottobre 2022) Il GF Vip riserverà una brutta sorpresa per Gegia. Come farà Signorini a dirle che il suo fidanzato è Sparito? Mehmet e Gegia direttanews 01 10 22 (Twitter screenshot)Nell’ultima diretta del GF Vip Signorini aveva dato ampio spazio alla comica Gegia. La concorrente sta facendo molto parlare di sé in tutti i sensi. Nonostante sia una donna simpaticissima, viene presa in giro ironicamente dagli uomini della casa per essere molto procace. Lei è la prima che ironizza sul suo aspetto fisici e dispensa gesti d’affetto come abbracci e toccate varie in particolare ad Amaurys Pérez. Nelle ultime ore la polemica sulla reality ha infangato anche Gegia, laureata in psicologia iscritta all’albo, colpevole di avere dato cattivi consigli a Marco Bellavia. Lontano ... Leggi su direttanews (Di domenica 2 ottobre 2022) Il GF Vip riserverà una brutta sorpresa per. Come farà Signorini a dirle che il suo? Mehmet enews 01 10 22 (Twitter screenshot)Nell’ultimadel GF Vip Signorini aveva dato ampio spazio alla comica. La concorrente sta facendo molto parlare di sé in tutti i sensi. Nonostante sia una donna simpaticissima, viene presa in giro ironicamente dagli uomini della casa per essere molto procace. Lei è la prima che ironizza sul suo aspetto fisici e dispensa gesti d’affetto come abbracci e toccate varie in particolare ad Amaurys Pérez. Nelle ultime ore la polemica sulla reality ha infangato anche, laureata in psicologia iscritta all’albo, colpevole di avere dato cattivi consigli a Marco Bellavia. Lontano ...

