Sonia Bruganelli se ne va | Sedia vacante in studio | va rimpiazzata subito

Leggi su direttanews

(Di domenica 2 ottobre 2022) L’opinionista sta creando disagio agli autori: rimarrebbe unavuota in, il GF Vip deve rimediare con un nome diverso(Mediaset Inifnity)Anche quest’anno si ripresenta la stessa situazione della scorsa edizione del GF Vip. L’opinionistalo decide già prima di firmare il contratto e il conduttore Alfonso Signorini accetta pur di averla in squadra. Stiamo parlando delle vacanze a Dubai di. Il problema degli autori sarà quello di trovare un altro sostituto capace di adempiere il ruolo di opinionista durante quei giorni di vacanza, ovvero per due settimane nel periodo di Natale. L’anno scorso la sostituì laura freddi. Le due settimane confermate da contratto dovranno prevedere una sostituzione anche questa volta ma chi ...