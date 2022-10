Schiaffo ai russi | ripresa Lyman “A Kharkiv è strage di bambini”

paolochiariello : #Juorno #Schiaffo a #Putin dopo l’#annessione, #Kiev riprende #Lyman: soldati #russi in #fuga - juornoit : #Juorno #Schiaffo a #Putin dopo l’#annessione, #Kiev riprende #Lyman: soldati #russi in #fuga - la_gata_lova : Annessioni del cavolo. NELLE REGIONI OCCUPATE Schiaffo di Kiev ai russi il giorno dopo l’annessione: riconquistata… - astrale66 : Lo schiaffo di Kiev 'Ripresa Lyman'. I russi bombardano colonna umanitaria - Sgiardule : RT @ENAPAY_2: #NordStream2 Delle due l'una: 1) sono stati gli Yankee, niente di nuovo sotto il sole. 2) sono stati i Russi...cosi gli USA… -

Mentre isi riarmano, Kiev vuole approfittare del momento di stallo del nemico per assestare un colpo decisivo. Il presidente Zelensky ha tenuto ieri mattina un vertice con i responsabili delle ...... si rischia di creare uno strabismo illogico negli elettori e si dà unoai militanti ... Fondi, Gabrielli al Copasir(LaPresse) «Non sono pronto a uccidere per ideali di nessun tipo. Non ho nessun diritto di prendere un'arma e di sparare ad altre persone. Chiedo scusa a chi mi vuole bene, ma a volte bisogna morire p ...Il rapper russo Ivan Petunin, noto come Walkie, si è suicidato ieri, venerdì 30 settembre, nella città russa meridionale di Krasnodar per evitare di andare a combattere in guerra in Ucraina. È quanto ...