leggoit : Roma, incendio vicino a San Pietro: fuma una sigaretta a letto e l'appartamento va in fiamme - RedazioneLaNews : #Roma Incendio in un appartamento, palazzo evacuato. Il fuoco da una sigaretta fumata a letto - CorriereCitta : Roma, accende una sigaretta a letto e incendia l’intero appartamento: paura nel condominio - RedazioneLaNews : #Roma Taxi a fuoco sulla Colombo - cesarebrogi1 : RT @luisannamesseri: Un incendio a via delle Fornaci in un casolare abbandonato, proprio sotto l’ambasciata russa, stamani ha creato un fum… -

RomaToday

Una sigaretta fumata a letto è probabilmente all'origine dell 'scaturito in un appartamento, al quinto piano di un edificio in via Francesco Caracciolo a, a pochi metri dal Vaticano. Il palazzo è stato evacuato Sul posto, questa mattina alle 8, ...LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24L'Aquila e il grande raccordo anulare il traffico continua regolare aattenzione per unin via delle Fornaci c'è l'altezza di via della Stazione di San Pietro possibili disagi al traffico segnaliamo un incidente in via Carlo Zecchini testi di via Salaria ... Incendio in un magazzino, le fiamme scaturite da un'auto elettrica in carica Una sigaretta fumata a letto è probabilmente all'origine dell'incendio scaturito in un appartamento, al quinto piano di un edificio in via Francesco Caracciolo a Roma, a ...Domenica mattina di paura in Prati dove un incendio ha interessato un appartamento di via Francesco Caracciolo. Le fiamme poco prima delle 8 al quinto piano di un condominio. Il fumo, in pochi minuti, ...