Roma | il racconto della 40enne picchiata | rapinata e stuprata mentre saliva in auto È caccia all’uomo

Leggi su open.online

(Di domenica 2 ottobre 2022) Una donna sulla quarantina è stata aggredita alle spalle da uomoin. È stata prima, poie, infine, violentata. È successo venerdì, 30 settembre, a, in una stradaGarbatella, in Via Valignano, dopo che la donna era uscita dal ristorante Botrini al termine dei festeggiamenti per il suo compleanno. Presenti alla festa c’erano tre amiche, riferisce Il Messagero. Prima di uscire dal locale ha chiesto al ristoratore un ombrello, a causapioggia improvvisa, per poter andare a prendere l’e tornare per far salire le amiche. Alle 23.15 una telecamera di sicurezza di un’oreficeria ha ripreso la donna con un ombrello nero camminare a passo veloce. Il...