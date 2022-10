Pillola abortiva, ora in Emilia Romagna sarà disponibile anche nei consultori (Di domenica 2 ottobre 2022) In Emilia Romagna le donne che avranno la necessità di assumere la Pillola abortiva Ru46 sarà disponibile anche nei consultori e non più solamente negli ospedali. La distribuzione del farmaco, come ha chiarito il presidente della Regione Stefano Bonaccini, inizierà a partire dalla prima settimana di ottobre. Questo consentirà così a chi vorrà di effettuare l’interruzione di gravidanza entro il 49esimo giorno (entro il 63esimo giorno per chi si rivolge a un ospedale), ma secondo regole ben precise in modo tale da garantire il massimo della sicurezza e dell’assistenza alla paziente. Vi raccomandiamo... Perché il rischio di aborto spontaneo è più alto a fine estate Nuovi studi ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 2 ottobre 2022) Inle donne che avranno la necessità di assumere laRu46neie non più solamente negli ospedali. La distribuzione del farmaco, come ha chiarito il presidente della Regione Stefano Bonaccini, inizierà a partire dalla prima settimana di ottobre. Questo consentirà così a chi vorrà di effettuare l’interruzione di gravidanza entro il 49esimo giorno (entro il 63esimo giorno per chi si rivolge a un ospedale), ma secondo regole ben precise in modo tale da garantire il massimo della sicurezza e dell’assistenza alla paziente. Vi raccomandiamo... Perché il rischio di aborto spontaneo è più alto a fine estate Nuovi studi ...

