Operato d’urgenza, soffriva di un singolare disturbo alimentare (Di domenica 2 ottobre 2022) Un uomo è stato Operato d’urgenza, poiché soffriva di un particolare disturbo alimentare. Il paziente è riuscito ad essere Operato dai medici ed è stato messo a conoscenza di un suo singolare disturbo. I familiari dell’uomo sono rimasti scioccati dalla vicenda e non hanno voluto lasciare dichiarazioni sull’accaduto. Il particolare disturbo alimentare dell’uomo L’uomo è L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 2 ottobre 2022) Un uomo è stato, poichédi un particolare. Il paziente è riuscito ad esseredai medici ed è stato messo a conoscenza di un suo. I familiari dell’uomo sono rimasti scioccati dalla vicenda e non hanno voluto lasciare dichiarazioni sull’accaduto. Il particolaredell’uomo L’uomo è L'articolo proviene da CheSuccede.it.

mayabug2 : ?????????????????????? Mangia cucchiai per un anno. Operato d'urgenza, ne asportano 63 dallo stomaco: soffriva del disturbo… - konlazeta : Mangia cucchiai per un anno. Operato d'urgenza, ne asportano 63 dallo stomaco: soffriva del disturbo Pica… - ilgiornale : Un uomo di 32 anni è giunto al pronto soccorso con dolori fortissimi allo stomaco: operato d'urgenza, i medici hann… - Ilmarchese15 : RT @lvogruppo: -Totalmente inconsapevoli- Larry Stanfield è stato portato d'urgenza in ospedale a causa di un ictus e di un coagulo nel cer… - airaemmea : Va operato d'urgenza... pensateci tanto tanto.. ?? -