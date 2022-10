Napoli | un’associazione in memoria di Salvatore Nigrelli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 ottobre 2022) Nasce aindell’ingegnere, ex responsabile dell’Area Sud di Open Fiber, scomparso prematuramente nei mesi scorsi per Sla. La famiglia ha promosso questa realtà per sostenere i giovani ingegneri che non hanno i mezzi per realizzare i propri obiettivi. L’associazione è stata presentata nel corso di un’iniziativa svoltasi a, nella sede dell’Arciconfraternita della Ss.Trinità dei Pellegrini. L’obiettivo è di “portare avanti il sorriso, la forza e la curiosità di”. Secondo quanto reso noto dai promotori, all’associazione è arrivato il patrocinio del Comune di. “Per noi – spiegano – è onore e fonte di gratificazione sapere che il sindaco Manfredi sposi la nostra causa ed in attesa di ...