Il voto degli italiani è un rifiuto al commissariamento tecnocratico (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott – L’agenda Draghi, ammesso sia mai esistita, è già morta e sepolta. Un anno e mezzo di toni trionfalistici, dichiarazioni esaltate sulla fortuna di avere alla guida del paese uno degli italiani più apprezzati al mondo e richiami verso chiunque non ritenesse l’esecutivo come “il governo dei migliori” sono andati in polvere con l’esito elettorale. Un risultato prevedibile, per quanto non scontato, che testimonia la profonda distanza tra il racconto mediatico e le reali esigenze dei cittadini italiani. I partiti che più avevano promosso e sostenuto la possibilità di continuare con un esecutivo di unità nazionale a guida tecnica, su tutti Azione ed Italia Viva, hanno raccolto una percentuale modesta. Pertanto, l’analisi elettorale ci consente di affermare con decisione che al popolo italiano l’idea del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott – L’agenda Draghi, ammesso sia mai esistita, è già morta e sepolta. Un anno e mezzo di toni trionfalistici, dichiarazioni esaltate sulla fortuna di avere alla guida del paese unopiù apprezzati al mondo e richiami verso chiunque non ritenesse l’esecutivo come “il governo dei migliori” sono andati in polvere con l’esito elettorale. Un risultato prevedibile, per quanto non scontato, che testimonia la profonda distanza tra il racconto mediatico e le reali esigenze dei cittadini. I partiti che più avevano promosso e sostenuto la possibilità di continuare con un esecutivo di unità nazionale a guida tecnica, su tutti Azione ed Italia Viva, hanno raccolto una percentuale modesta. Pertanto, l’analisi elettorale ci consente di affermare con decisione che al popolo italiano l’idea del ...

