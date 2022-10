Assegnati due nuovi comandanti a Poggio Moiano e Rivodutri (Di domenica 2 ottobre 2022) RIETI – Il Maresciallo Enrico Duca e il Maresciallo Massimo Provaroni, entrambi classe 1976, arruolatisi nel 2000 come Allievi Agenti del Corpo Forestale dello Stato, sono i nuovi comandanti delle Stazioni Carabinieri Forestale rispettivamente di Rivodutri e Poggio Moiano. Il Maresciallo Duca, assegnato dapprima al Centro Operativo Aeromobile – sezione distaccata di Rieti, approda, nel 2010, al Comando Stazione Forestale di Contigliano dove ha maturato importanti esperienze nel settore della polizia giudiziaria. Il Maresciallo Provaroni, invece, dopo un’esperienza lavorativa al Comando Stazione Forestale di Solignano (PR) e alla Scuola Forestale di Cittaducale, viene destinato alla Stazione Carabinieri Forestale di Rivodutri. Distintisi per professionalità, grazie anche ... Leggi su sabinaonline (Di domenica 2 ottobre 2022) RIETI – Il Maresciallo Enrico Duca e il Maresciallo Massimo Provaroni, entrambi classe 1976, arruolatisi nel 2000 come Allievi Agenti del Corpo Forestale dello Stato, sono idelle Stazioni Carabinieri Forestale rispettivamente di. Il Maresciallo Duca, assegnato dapprima al Centro Operativo Aeromobile – sezione distaccata di Rieti, approda, nel 2010, al Comando Stazione Forestale di Contigliano dove ha maturato importanti esperienze nel settore della polizia giudiziaria. Il Maresciallo Provaroni, invece, dopo un’esperienza lavorativa al Comando Stazione Forestale di Solignano (PR) e alla Scuola Forestale di Cittaducale, viene destinato alla Stazione Carabinieri Forestale di. Distintisi per professionalità, grazie anche ...

