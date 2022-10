WhatsApp Beta per Android dà il benvenuto ai sondaggi in app (Di sabato 1 ottobre 2022) L'ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta ha introdotto la versione 2.22.21.16, accogliendo (per pochi fortunati) i sondaggi nei gruppi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 1 ottobre 2022) L'ultimo aggiornamento diha introdotto la versione 2.22.21.16, accogliendo (per pochi fortunati) inei gruppi. L'articolo proviene da Tutto

wordweb81 : In funzione i #sondaggi #WhatsApp per i primi beta tester, come crearli da zero - TuttoAndroid : WhatsApp Beta per Android dà il benvenuto ai sondaggi in app - _IlaRia_Em : @Crystal__Queen_ @WhatsApp Siiii non sono beta ???? - techworldaleant : Beta di #WhatsApp per Android 2.22.21.16 Per alcuni beta tester è in fase di rilascio la possibilità di creare son… - techprincess_it : WhatsApp: più utenti possono nascondere lo stato online -