“Viola come il mare”, pioggia di critiche al debutto. Anche per Can Yaman (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo mesi di attesa il momento è finalmente arrivato: è andata in onda la prima puntata della fiction Viola come il mare, che vede come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie in prima tv su Canale 5 ha registrato buoni risultati in termini di ascolti, ma lo stesso non può dirsi per il parere degli spettatori, non del tutto convinti dal debutto. Viola come il mare: Can Yaman non convince Per tutta l’estate abbiamo visto gli spot promozionali della serie, abbiamo letto notizie e ci siamo lasciati appassionare dai gossip che volevano che sul set fosse sbocciato un flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Sulla serie Viola come il mare le ... Leggi su dilei (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo mesi di attesa il momento è finalmente arrivato: è andata in onda la prima puntata della fictionil, che vedeprotagonisti Cane Francesca Chillemi. La serie in prima tv su Canale 5 ha registrato buoni risultati in termini di ascolti, ma lo stesso non può dirsi per il parere degli spettatori, non del tutto convinti dalil: Cannon convince Per tutta l’estate abbiamo visto gli spot promozionali della serie, abbiamo letto notizie e ci siamo lasciati appassionare dai gossip che volevano che sul set fosse sbocciato un flirt tra Cane Francesca Chillemi. Sulla serieille ...

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - maddalena9811 : RT @CYworldteam: ???New post @/qui_mediaset??? Ottimo esordio di “Viola come il mare” - light drama diretto da Francesco Vicario, co-prodott… - livelifeVale : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Partenza boom per Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman (Lux Vide), testa a testa con… -