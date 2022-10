Vino: Vendemmia? No grazie, ho il reddito di cittadinanza (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Vendemmia va a rilento a causa della mancanza di manodopera, ovvero di chi va in vigna a raccogliere l’uva. Una situazione che accomuna i produttori di Vino di Sicilia e Sardegna, che additano nel reddito di cittadinanza una delle cause principali. reddito che, secondo gli ultimi dati Inps, a beneficiarne sono oltre 2,5 milioni di persone, di cui 1,72 al Sud e nelle Isole. La drammatica testimonianza arriva da Antonio Rallo (Donnafugata) e Valentina Argiolas (Argiolas), intervistati dall’Adnkronos. “Quest’anno è la prima volta che per la Vendemmia abbiamo difficoltà a trovare lavoratori per la raccolta dell’uva. Una vera piaga” afferma Rallo, presidente del Consorzio Doc Sicilia e amministratore delegato dell’azienda di famiglia Donnafugata, un marchio ben connotato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lava a rilento a causa della mancanza di manodopera, ovvero di chi va in vigna a raccogliere l’uva. Una situazione che accomuna i produttori didi Sicilia e Sardegna, che additano neldiuna delle cause principali.che, secondo gli ultimi dati Inps, a beneficiarne sono oltre 2,5 milioni di persone, di cui 1,72 al Sud e nelle Isole. La drammatica testimonianza arriva da Antonio Rallo (Donnafugata) e Valentina Argiolas (Argiolas), intervistati dall’Adnkronos. “Quest’anno è la prima volta che per laabbiamo difficoltà a trovare lavoratori per la raccolta dell’uva. Una vera piaga” afferma Rallo, presidente del Consorzio Doc Sicilia e amministratore delegato dell’azienda di famiglia Donnafugata, un marchio ben connotato ...

