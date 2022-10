Udinese | Arslan | «Calcio | lavoro e Laurea | qui mi sento bene»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tolgay, centrocampista dell’, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Tolgay, centrocampista dell’, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «L’ho fatta per mia moglie che èta e insegna storia e tedesco. Ci teneva lei, ma ci tenevo anche io che penso al mio futuro. A settembre dopo la partita con il Sassuolo è venuto qui un professore e ce l’ho fatta. Non è stato facile ma dopo gli allenamenti tornavo a casa a studiare».– «Mi trovocon tutti qui e do il 100% sempre. Quando esco da qui la vita reale è un altro. Zeroe figli. Inter? Gioia indescrivibile. Mi ...

