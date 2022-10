TANTI AUGURI A GEORGE WEAH: IL PALLONE D’ORO LIBERIANO COMPIE 56 ANNI (Di sabato 1 ottobre 2022) GEORGE WEAH COMPIE oggi 56 ANNI. Un campione, un attaccante moderno già negli ANNI ’90, capace di conquistare un PALLONE D’ORO nel 1995 pochi mesi dopo essere sbarcato nel campionato italiano per giocare nel Milan. Nato nella piccola Liberia il 1° ottobre 1966, dopo aver mosso i primi passi tra il campionato nazionale e quello camerunese (vincendolo in entrambi i casi) fu visionato e acquistato dal Monaco, per poi essere ceduto nel 1992 al Paris Saint-Germain. Una società che non era ancora la super potenza di oggi, ma già navigava stabilmente ai vertici del calcio europeo fino a raggiungere nel 1994/95 la semifinale di Champions League, eliminato proprio dal Milan. GEORGE WEAH, IL FUORICLASSE VENUTO DALLA LIBERIA L’annata vissuta a ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 1 ottobre 2022)oggi 56. Un campione, un attaccante moderno già negli’90, capace di conquistare unnel 1995 pochi mesi dopo essere sbarcato nel campionato italiano per giocare nel Milan. Nato nella piccola Liberia il 1° ottobre 1966, dopo aver mosso i primi passi tra il campionato nazionale e quello camerunese (vincendolo in entrambi i casi) fu visionato e acquistato dal Monaco, per poi essere ceduto nel 1992 al Paris Saint-Germain. Una società che non era ancora la super potenza di oggi, ma già navigava stabilmente ai vertici del calcio europeo fino a raggiungere nel 1994/95 la semifinale di Champions League, eliminato proprio dal Milan., IL FUORICLASSE VENUTO DALLA LIBERIA L’annata vissuta a ...

