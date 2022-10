Stefano De Martino ha avuto un flirt con una concorrente del Grande Fratello Vip 7? Ecco il croccante scoop (Di sabato 1 ottobre 2022) Stefano De Martino ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi? Da un paio di settimane si sono riaperte le porte del Grande Fratello Vip creando dinamiche anche fuori dalla porta rossa. Stefano De Martino ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi? Lo scoop Alessandro Rosica (Investigatore social), non ha dubbi a tal proposito e lancia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022)Dehauncon Antonella Fiordelisi? Da un paio di settimane si sono riaperte le porte delVip creando dinamiche anche fuori dalla porta rossa.Dehauncon Antonella Fiordelisi? LoAlessandro Rosica (Investigatore social), non ha dubbi a tal proposito e lancia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Stefano De Martino ha avuto un flirt con una concorrente del Grande Fratello Vip 7? Ecco il croccante scoop - Indeqks : RT @CISUP1: Lunch break at Enlightening lectures and debates at Scuola Caldirola on Flash Radiotherapies, organized by #AIFM, #CPFR and @CI… - beccher : RT @CISUP1: Lunch break at Enlightening lectures and debates at Scuola Caldirola on Flash Radiotherapies, organized by #AIFM, #CPFR and @CI… - giuseppe_alto : Un rumors legato a Stefano De Martino che probabilmente infiammerà le prossime puntate del GF Vip. Nelle scorse ore… - dundacil : RT @CISUP1: Lunch break at Enlightening lectures and debates at Scuola Caldirola on Flash Radiotherapies, organized by #AIFM, #CPFR and @CI… -