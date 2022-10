Quarto test missilistico nordcoreano in una settimana (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio verso il mare al largo della costa orientale: lo ha riferito l'esercito sudcoreano. Si tratta del Quarto lancio di Pyongyang in una settimana, mentre aumenta la tensione intorno alla penisola coreana. Il lancio avviene dopo che le marine militari di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone hanno organizzato esercitazioni trilaterali anti-sommergibile per la prima volta in cinque anni e segue la visita della vicepresidente statunitense Kamala Harris nella regione. La gittata dei due missili e' stata stimata in 350 chilometri a 30 km di altitudine e a una velocità Mach 6. Anche la guardia costiera giapponese ha confermato l'esecuzione di almeno due presunti test di missili balistici da parte di Pyongyang: il ministro della Difesa giapponese Toshiro Ino ha spiegato ... Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio verso il mare al largo della costa orientale: lo ha riferito l'esercito sudcoreano. Si tratta dellancio di Pyongyang in una, mentre aumenta la tensione intorno alla penisola coreana. Il lancio avviene dopo che le marine militari di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone hanno organizzato esercitazioni trilaterali anti-sommergibile per la prima volta in cinque anni e segue la visita della vicepresidente statunitense Kamala Harris nella regione. La gittata dei due missili e' stata stimata in 350 chilometri a 30 km di altitudine e a una velocità Mach 6. Anche la guardia costiera giapponese ha confermato l'esecuzione di almeno due presuntidi missili balistici da parte di Pyongyang: il ministro della Difesa giapponese Toshiro Ino ha spiegato ...

