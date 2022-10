Nordstream, Von Der Leyen: 'La crisi energetica è grave, l'Ue deve restare unita' (Di sabato 1 ottobre 2022) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo alla cerimonia per l'interconnettore Bulgaria - Grecia, è tornata ad affrontare la questione relativa all'emergenza energetica,... Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022) La presidente della Commissione europea Ursula von derintervenendo alla cerimonia per l'interconnettore Bulgaria - Grecia, è tornata ad affrontare la questione relativa all'emergenza,...

Alberto19239961 : @FaggioMatto Se l’Europa si faceva i cazzi propri e non avesse bombardato il Nordstream 1 e 2 adesso saremmo potuti… - D4Sn0w : Altre #sanzioni perché all’Europa ancora non basta l’inflazione galoppante, i prezzi fuori controllo dell’energia.… - SanremoAncheNoi : RT @artnewsit: #VonderLeyen: “Sì al #pricecap al #gas russo”. #Nordstream forse danneggiato per sempre - alfreaudi : RT @cinziaberardi1: Eurodeputato belga: 'Solo io trovo strano che la Von der Leyen faccia una conferenza stampa senza menzionare l'incident… - cinziaberardi1 : Eurodeputato belga: 'Solo io trovo strano che la Von der Leyen faccia una conferenza stampa senza menzionare l'inci… -