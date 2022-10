Negramaro fuori dal coro Sangiorgi | «Destra o sinistra? Io sono di carne e ossa E i social…»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 ottobre 2022) Rivendica la libertà di esprimere le proprie idee, rifiutando la «commentocrazia». Per questo Giuliano, cantante dei, preferisce parlare con le canzoni piuttosto che con i post o le storie social. All’indomani del concerto all’Arcimboldi di Milano, che ha rappresentato il ritorno della band sulle scene per un tour nei teatri che prevede 41 date (delle quali 10 in Europa), il cantante parla della musica come il suo luogo d’elezione – anche – per partecipare al dibattito politico e sociale del Paese. Dunque, una postura lontana da chi sente il bisogno di rivolgersi ai propri follower, in quella che spesso diventa una “eco chamber” condita da attacchi personali ai leader sgraditi.: «Anche Salvini si lancerebbe a salvare un bambino in mare» «Mi dà fastidio quando mi scrivono “pensa solo a cantare” se esprimo ...