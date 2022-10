Mourinho, partita sul pullman: poi impazzisce di gioia dopo la vittoria della Roma (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma - Festeggiamenti Special Per José Mourinho. Il tecnico della Roma squalificato per l'espulsione rimediata contro l'Atalanta non ha assistito al match dalla panchina ma neanche da dentro San Siro. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022)- Festeggiamenti Special Per José. Il tecnicosqualificato per l'espulsione rimediata contro l'Atalanta non ha assistito al match dalla panchina ma neanche da dentro San Siro. ...

AliprandiJacopo : Come nella gara della scorsa stagione contro lo Spezia, anche stavolta #Mourinho ha visto la partita dal pullman de… - eborise : RT @AliprandiJacopo: Come nella gara della scorsa stagione contro lo Spezia, anche stavolta #Mourinho ha visto la partita dal pullman della… - mc_mcampo12 : RT @achirico71: @OfficialASRoma @PauDybala_JR @ChrisSmalling Partita tatticamente perfetta, grande mister #Mourinho secondo me @NemanjaMati… - meone70 : RT @AliprandiJacopo: Come nella gara della scorsa stagione contro lo Spezia, anche stavolta #Mourinho ha visto la partita dal pullman della… - brianclough95 : RT @LAROMA24: Ma come avrà vissuto la partita Josè #Mourinho? Ce lo ha mostrato nelle sue storie con tanto di esultanza finale! ?? #AsRoma… -