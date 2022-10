Gli Anelli del Potere | Morfydd Clark parla dei punti deboli di Galadriel

Leggi su movieplayer

(Di sabato 1 ottobre 2022) L'attriceha commentato l'episodio 6 della serie Il Signore degli: Glidel, spiegando idiha commentato gli eventi raccontati nell'episodio 6 della serie Il Signore degli: Glidel, spiegando quali sono i difetti di. Non proseguite, ovviamente, se non avete visto la puntata e non volete su quanto accaduto. Nella puntata della serie Il Signore degli: Glidelsi vedementre si immobilizza durante una catastrofica eruzione di un vulcano e ...