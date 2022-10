GF Vip | Gegia | Mehmet Bozkurt esce allo scoperto ed è furioso

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il portale FanPage si è messo alla ricerca di, presunto fidanzato turco di(che non può contattarlo direttamente in quanto chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip 7) e alla fine l’uomo ha risposto al telefono nel pomeriggio del 30 settembre, a poche ore dalla puntata del GF Vip in cui si è parlato di lui. “Conoscoma non parlo della mia vita privata” ha dichiarato prima di chiedere di essere contattato attraverso Whatsapp, per iscritto, in quanto “troppo impegnato per restare al telefono”. Solo che, stando a quanto riporta FanPage, sul popolare socialappare molto più nervoso che al telefono e scrive: “Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni. Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. ...