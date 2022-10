Francesco Totti | dopo l’intervista bomba l’intervento che spiazza tutti | “… estremamente pentito” | Fan sconvolti

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ormai non si parla d’altro che die Ilary Blasi. Il loro divorzio è finito al centro dell’attenzione mediatica anche a causa delle numerose frecciatine che si scagliano a vicenda.si è reso protagonista di un’intervista in cui ha fatto delle rivelazioni davvero sconvolgenti. L’ex moglie, Ilary Blasi,aver avuto modo di leggere quelle parole si è totalmente rifiutata di accettare gli accordi per il divorzio. Ecosì la coppia ha detto addio al divorzio consensuale ed è iniziata una battaglia legale da cui ne uscirà vittorioso il migliore. I fan più accaniti della coppia,aver udito quelle rivelazioni sconvolgenti, non hanno più guardato la loro storia con gli stessi occhi. Insomma venire a conoscenza del fatto che tra Ilary ...