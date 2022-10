Facebook licenzia per la prima volta, Zuckerberg ha perso metà della sua fortuna (Di sabato 1 ottobre 2022) Per la prima volta in 18 anni Facebook (ora Meta) si prepara al primo taglio di personale della sua storia. Finisce, di fatto, un ventennio di crescita ininterrotta. Dopo le recenti indiscrezioni, Mark Zuckerberg ha confermato ai propri dipendenti che la Facebook congelerà le assunzioni. Non solo. Ridurrà i budget per molti team della società. Questa mossa porterà inesorabilmente a licenziamenti nei settori più deboli dell’azienda. Nessun numero preciso, ma una decina di giorni fa i media Usa avevano preannunciato che l’obiettivo di Zuckerberg è ridurre i costi di almeno il 10% nei prossimi mesi, in risposta alla crescita stagnante e all’intensa concorrenza e mentre ormai punta tutto sul metaverso. E dopo le perdite ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 ottobre 2022) Per lain 18 anni(ora Meta) si prepara al primo taglio dinalesua storia. Finisce, di fatto, un ventennio di crescita ininterrotta. Dopo le recenti indiscrezioni, Markha confermato ai propri dipendenti che lacongelerà le assunzioni. Non solo. Ridurrà i budget per molti teamsocietà. Questa mossa porterà inesorabilmente amenti nei settori più deboli dell’azienda. Nessun numero preciso, ma una decina di giorni fa i media Usa avevano preannunciato che l’obiettivo diè ridurre i costi di almeno il 10% nei prossimi mesi, in risposta alla crescita stagnante e all’intensa concorrenza e mentre ormai punta tutto sul metaverso. E dopo le perdite ...

