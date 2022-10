Empoli | Accardi | 'Satriano migliorerà Destro è un campione | ci aspettiamo molto'

napolimagazine : EMPOLI - Accardi: 'Satriano migliorerà alla lunga, Destro? Ci può dare tanto, lo considero un campione' - apetrazzuolo : EMPOLI - Accardi: 'Satriano migliorerà alla lunga, Destro? Ci può dare tanto, lo considero un campione' - PianetaMilan : #EmpoliMilan, #Accardi: “Contenti di #Satriano. Da #Destro ci aspettiamo molto” #ACMilan #Milan #SempreMIlan - JCruijff14 : @_ElPrincipe22 Rummenigge e Overnars. Mi accontenterei anche di Accardi dell’Empoli come DS -

TUTTO mercato WEB

"Ero in ritiro con l'perché il giorno dopo avremmo dovuto giocare con il Bologna e ad un certo punto il nostro dssi è presentato ed ha letto davanti a tutti la lista dei convocati, è ...Si è presentato il ds dell'davanti a tutta la squadra ed è stato un momento molto emozionante, non so quante volte ho riletto la lista. L'emozione è stata enorme, fa piacere essere qui"... Empoli, Accardi: "Satriano migliorerà alla lunga. Destro lo considero un campione" Federico Cherubini è tra i nomi maggiormente nel mirino dei tifosi. La politica poco lungimirante del Ds bianconero e la sua scarsa esperienza in fatto di trattative hanno fatto comprendere che il tem ...Il portiere dell’Empoli è stato convocato per la prima volta dal ct Mancini per le gara di Nations League e ha raccontato le sue emozioni.