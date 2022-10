Dybala si prende la rivincita: ecco i suoi numeri speciali contro l'Inter (Di sabato 1 ottobre 2022) Paulo Dybala ha compiuto la sua missione a San Siro . Farsi rimpiangere dai tifosi dell' Inter. Davanti a Marotta , Steven Zhang e 70 mila spettatori, la Joya ha segnato con una delle sue magie. Anche ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) Pauloha compiuto la sua missione a San Siro . Farsi rimpiangere dai tifosi dell'. Davanti a Marotta , Steven Zhang e 70 mila spettatori, la Joya ha segnato con una delle sue magie. Anche ...

arcky88 : @7Robymar Inzaghi paga prese di posizione assurde che ha deciso da solo. Come il ballottaggio con Handanovic (che s… - sportli26181512 : Dybala si prende la rivincita: ecco i suoi numeri speciali contro l'#Inter: La Joya ha segnato in quattro delle ult… - Cucciolina96251 : RT @IlarioDiGiovamb: #InterRoma 1-2 finale. Tre punti fondamentali per la #AsRoma che manda all'inferno un'#Inter inguardabile. Spirito di… - yoghi007 : Dopo 8 giornate di campionato prende sempre più forma la cacata mostruosa di ??ARRIVABENE??sulle valutazioni di DYBALA - FabioDiSomma98 : RT @IlarioDiGiovamb: #InterRoma 1-2 finale. Tre punti fondamentali per la #AsRoma che manda all'inferno un'#Inter inguardabile. Spirito di… -