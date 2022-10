DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: a breve il Q2 su pista umida, condizioni ibride (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Verstappen e Perez si inseriscono subito alle spalle di Leclerc, mentre Sainz si è rilanciato per un nuovo time-attack con gomma intermedia. 15.30 Primo tentativo molto lento per Sainz, lontano 6? dal miglior crono provvisorio di Leclerc. Tra poco la risposta di Mercedes e Red Bull. 15.29 Leclerc segnala via radio che la pista si sta asciugando velocemente. Qualcuno azzarderà quasi sicuramente la slick già negli ultimi minuti del Q2. 15.28 Ancora gomme intermedie per tutti nel primo run del Q2. Ci sono ancora alcune curve umide, ma il resto del tracciato è ormai quasi totalmente asciutto. 15.26 Comincia adesso il Q2!! 15 minuti per stabilire i dieci piloti che si giocheranno la pole in Q3. 15.23 Abbastanza sorprendente l’eliminazione di Esteban Ocon, capace di esaltarsi talvolta in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Verstappen e Perez si inseriscono subito alle spalle di Leclerc, mentre Sainz si è rilanciato per un nuovo time-attack con gomma intermedia. 15.30 Primo tentativo molto lento per Sainz, lontano 6? dal miglior crono provvisorio di Leclerc. Tra poco la risposta di Mercedes e Red Bull. 15.29 Leclerc segnala via radio che lasi sta asciugando velocemente. Qualcuno azzarderà quasi sicuramente la slick già negli ultimi minuti del Q2. 15.28 Ancora gomme intermedie per tutti nel primo run del Q2. Ci sono ancora alcune curve umide, ma il resto del tracciato è ormai quasi totalmente asciutto. 15.26 Comincia adesso il Q2!! 15 minuti per stabilire i dieci piloti che si giocheranno la pole in Q3. 15.23 Abbastanza sorprendente l’eliminazione di Esteban Ocon, capace di esaltarsi talvolta in ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - qnazionale : Orari F1 Singapore, guida tv: diretta Sky e differita Tv8 - qnazionale : Formula 1, Gp di Singapore: segui le qualifiche in diretta - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Singapore 2022 LIVE: Q1 in corso su pista umida possibili colpi di scena - #DIRETTA #Singapore #LIVE… - nakashima1106 : RT @SkySportF1: ? OCON SUBITO FUORI ? Passano entrambe le Haas al #Q2 LIVE ? -