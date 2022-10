Ceduti gli impianti russi a Lukoil. Enel taglia i ponti con Mosca (Di sabato 1 ottobre 2022) Quello che ancora non riescono a fare molti gruppi industriali e finanziari europei è riuscito ad Enel, che si unisce alle grandi imprese tiratesi fuori dalla russia. Vladimir Putin ha firmato infatti il decreto con cui si autorizza la cessione a Lukoil e al fondo di investimento Gazprombank-Frezia della partecipazione in Enel russia. Autorizzata dal Cremlino la cessione a Lukoil e al fondo di investimento Gazprombank-Frezia della partecipazione in Enel russia Un via libera atteso da qualche mese e che permette al gruppo italiano di sottrarsi al mercato russo compromesso dalle sanzioni imposte dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L’accordo era stato raggiunto e annunciato a metà giugno, ma era rimasto congelato dopo la decisione di Putin di avocare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Quello che ancora non riescono a fare molti gruppi industriali e finanziari europei è riuscito ad, che si unisce alle grandi imprese tiratesi fuori dallaa. Vladimir Putin ha firmato infatti il decreto con cui si autorizza la cessione ae al fondo di investimento Gazprombank-Frezia della partecipazione ina. Autorizzata dal Cremlino la cessione ae al fondo di investimento Gazprombank-Frezia della partecipazione ina Un via libera atteso da qualche mese e che permette al gruppo italiano di sottrarsi al mercato russo compromesso dalle sanzioni imposte dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L’accordo era stato raggiunto e annunciato a metà giugno, ma era rimasto congelato dopo la decisione di Putin di avocare ...

RaffaelloLupi : @GigiEinaudi @GregPignataro @bobocraxi @carloalberto rubate furono anche slesia, pomerania e mezza prussia oriental… - Antizanz : @busettodavide Quindi, sapendo che già gli ucraini non li avrebbero ceduti, e dopo l'avvertimento di Zelensky che l… - NelloValentini : @tuttosport Questa società non ha ancora capito che prima devono definire per un Allenatore, poi scegliere i giocat… - AleSpakka : @Mister_Mustard_ Li ora conterà tanto la rivalsa di Lega e FI di riprendersi gli elettori ceduti a 'Giorgia' ...qualche sgambetto lo prevedo - Lucio_Colella : RT @SnakEnea: @TolliVincenzo Qualche società anche più indebitata ha vinto un campionato senza pagare gli stipendi ai giocatori e senza pag… -