Calcio femminile, Serie A 2022-2023: vittorie di Fiorentina e Milan, cade la Sampdoria nel 5° turno (Di sabato 1 ottobre 2022) vittorie pesanti e importanti per Fiorentina e Milan nei match odierni del quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2022-2023. Successi interni per le formazioni citate, funzionali a mettere fieno in cascina dal punto di vista della classifica generale. Sul rettangolo verde toscano, la Viola ha battuto per 2-0 il Sassuolo. Le realizzazioni di Alice Parisi al 19? e di Daniela Sabatino al 45+1? su Calcio di rigore hanno permesso alle gigliate di imporsi contro le neroverdi. Un risultato che proietta la formazione allenata da Patrizia Panico a un solo punto di distacco dall’Inter capolista (13 punti). Missione compiuta anche per il Diavolo. La squadra di Maurizio Ganz ha sconfitto per 2-1 la ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)pesanti e importanti pernei match odierni del quintodel campionato didi. Successi interni per le formazioni citate, funzionali a mettere fieno in cascina dal punto di vista della classifica generale. Sul rettangolo verde toscano, la Viola ha battuto per 2-0 il Sassuolo. Le realizzazioni di Alice Parisi al 19? e di Daniela Sabatino al 45+1? sudi rigore hanno permesso alle gigliate di imporsi contro le neroverdi. Un risultato che proietta la formazione allenata da Patrizia Panico a un solo punto di distacco dall’Inter capolista (13 punti). Missione compiuta anche per il Diavolo. La squadra di Maurizio Ganz ha sconfitto per 2-1 la ...

FIGCfemminile : ???????? ???? ???????????? ???? ??????????????????????!! ?? ???? Il club giallorosso scrive un'altra pagina di storia del calcio femminile ital… - sportface2016 : #SerieAFemminile: #Asllani ribalta la #Sampdoria, terza vittoria consecutiva per il #Milan - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il Milan non si ferma più con Asllani. Che Fiorentina: è seconda dietro l'Inter - sportli26181512 : Asllani show, il Milan non si ferma più. Fiorentina ok col Sassuolo: ora è seconda: Asllani show, il Milan non si f… - AlexVes84825277 : RT @Gazzetta_it: Il Milan non si ferma più con Asllani. Che Fiorentina: è seconda dietro l'Inter -